Dieses Basketballspiel wird Vanessa Bryant (39) nicht leicht gefallen sein. Anfang des vergangenen Jahres hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass Basketballstar Kobe Bryant (✝41) und seine Tochter Gianna (✝13), genannt "Gigi", bei einem Helikopterabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen sind. Bei dem Unglück starben sieben weitere Menschen. Jetzt gedachten Vanessa und ihre Töchter Capri und Bianka (4) ihren verstorbenen Familienmitgliedern bei einem NBA-Spiel.

Am Mittwoch teilte die Mutter eine Reihe von Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account. Auf den Bildern lächelt die 39-Jährige verhalten in die Kamera und zeigt sich mit ihren beiden Töchtern Capri und Bianka bei einem NBA-All-Star-Spiel in Las Vegas. Dabei fiel auf, dass die beiden Mädchen zwei ganz besondere Trikots trugen. Während die Zweijährige mit ihrem Shirt ihre verstorbene Schwester ehrte, trug die Vierjährige in Gedenken an ihren Vater ein Trikot, auf dem in gelber Schrift "Bryant" und die Nummer 24 zu lesen waren.

Bereits im April hatte die Witwe Fotos ihrer Sprösslinge veröffentlicht, auf denen ihre Kinder in Lakers-Trikots zu Ehren ihres verstorbenen Papas posiert hatten. "Kleine Mambacitas", schrieb die 38-Jährige damals zu den Momentaufnahmen. Kobe stand zu Lebzeiten unter dem Spitznamen "Black Mamba" für den NBA-Verein auf dem Parkett.

Instagram / vanessabryant Capri Kobe Bryant beim NBA-All-Star-Spiel im Juli 2021

Instagram / vanessabryant Bianka Bella Bryant bei dem NBA-All-Star-Spiel im Juli 2021

Instagram / vanessabryant Bianka Bella Bryant, Sabrina Ionescu, Vanessa Byrant und Capri Kobe Bryant im Juli 2021

