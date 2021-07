Leigh-Anne Pinnock (29) und ihre Schwester dürfen sich über ihr doppeltes Baby-Glück freuen. Anfang Mai hatte das Little Mix-Mitglied seine Fans mit der freudigen Neuigkeit überrascht, dass sie zusammen mit ihrem Verlobten Andre Gray (30) zum ersten Mal Nachwuchs bekommt. Seitdem teilt die ehemalige The X-Factor-Kandidatin regelmäßig tolle Babybauch-Fotos. Doch der Klapperstorch scheint in der Familie die Runde gemacht zu haben: Jetzt feierte die werdende Mutter gemeinsam mit ihrer ebenfalls schwangeren Schwester Sairah deren Babyparty.

Am vergangenen Wochenende teilte die Sängerin einige Schnappschüsse der Feierlichkeiten in ihrer Instagram-Story. Auf den Fotos strahlen die beiden Schwangeren nur so um die Wette und wirken sehr glücklich. Auch ihre andere Schwester Sian posiert freudig mit den beiden werdenden Müttern. Während sich die 29-Jährige für ein schlichtes weißes Sommerkleid entschieden hatte, das ihre Schultern perfekt betonte, griff die Hauptperson der Feier zu einem hellblauen Kleid.

Auch Leigh-Annes Schwester ließ es sich nicht nehmen, die Fotos ihrer Party auf ihrem Account zu veröffentlichen. "So ein schöner Tag, umgeben von meinen wunderschönen Liebsten. Vielen Dank an alle, die meine Babyparty so besonders gemacht haben", schrieb die 31-Jährige zu ihren Eindrücken der Festivitäten. Mit ihrem Mann erwartet die brünette Schönheit bereits ihr zweites Kind. Den Bilder nach zu urteilen, darf sie sich auf einen Jungen freuen.

Anzeige

Instagram / sairah_pinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Schwestern Sairah und Sian im Juli 2021

Anzeige

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und ihre Schwester Sairah im Juli 2021

Anzeige

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de