Die Little Mix-Familie erweitert sich! Kürzlich verkündete Leigh-Anne Pinnock (29), Mitglied der britischen Girlgroup, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Nur einige Tage später gab auch ihre Bandkollegin Perrie Edwards (27) im Netz ihre Schwangerschaft bekannt. Doch damit nicht genug: Auch die langjährige Managerin der Ladys, Sam Coxy, erwartet derzeit ein Baby – wie sie mit einem süßen Bild auf Social Media verriet.

Via Instagram postete Sam ein Pic von sich, Leigh-Anne und Perrie, auf dem die Girls ihre bereits deutlich erkennbaren Babykugeln halten. In der Bildunterschrift bestätigte die Managerin dann die niedlichen News: "Zukünftige beste Freunde in Arbeit. Wir haben so viel durchgemacht, und jetzt erleben wir auch das zusammen", bezieht sie sich auf die drei Schwangerschaften. Ihr offenbar gutes Verhältnis zueinander unterstreichen die drei mit breitem Grinsen.

Ihre Fans freuen sich mindestens genau so sehr wie die werdenden Mütter und drücken ihre Begeisterung in den Kommentaren aus: "Oh mein Gott, ganz viel Liebe an euch. Wie wundervoll" und :"Das ist mein neues Lieblingsbild", schwärmen etwa zwei Abonnenten.

Instagram / perrieedwards Little-Mix-Star Perrie Edwards und ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Sängerin bei Little Mix

Instagram / iamsamcoxy Sam Coxy, Managerin von Little Mix

