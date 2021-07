David hat bei Mein Date, mein bester Freund & ich eine Mission! Der Kölner hilft aktuell seiner besten Freundin Joanna in der Sat.1-Kuppelshow, einen passenden Partner zu finden. Doch dabei handelt er nicht ganz uneigennützig. David gehört zu den polarisierendsten Charakteren der Sendung und geriet nicht nur mit dem ein oder anderen Mitstreiter, sondern auch mit seiner besten Freundin aneinander. Tatsächlich möchte David gehört werden, gab er gegenüber Promiflash zu: Doch damit will er vor allem auf eine Herzensangelegenheit aufmerksam machen!

Bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" möchte David vor allem schwulen südländischen Männern eine Stimme geben. Deswegen habe er mitunter auch so emotional darauf reagiert, als ihm in der Show vorgeworfen wurde, nur auf Fame aus zu sein. Dem ist nämlich nicht so. "Ich selbst hatte auch einen sehr langen und harten Weg meiner Identitätsfindung", gab der 32-Jährige den persönlichen Grund gegenüber Promiflash preis.

David weiß, dass insbesondere viele homosexuelle Jugendliche einen Kampf mit sich führen, sich outen zu wollen, aber sich nicht outen zu können. Das könne sogar zu Depressionen führen, warne der Personalabteilungsleiter. Vor allem in Familien mit südländischem Hintergrund seien traditionelle Werte wichtig, gab er seine Sicht wieder. Da könne es auch vorkommen, dass schwule Männer nur "für den Familienfrieden" heiraten. "Wir sind auch geistig gesunde Menschen, die einfach nur unser Leben ohne Vorurteile, Hass und Gewalt erleben möchten, den heiraten wollen, den wir wirklich lieben", stellte David klar.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

