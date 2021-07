Demi Moore (58) hat ihren Körper offenbar perfekt unter Kontrolle! Nicht nur mit ihrem Talent vor der Kamera begeistert die Schauspielerin zahlreiche Fans – auch in Sachen Aussehen ist die US-Amerikanerin für viele ein großes Vorbild. Nicht nur das Gesicht der TV-Bekanntheit ist noch fast faltenfrei – der komplette Body ist bemerkenswert. In einer spontanen Stretching-Session stellte Demi ihre Gelenkigkeit jetzt öffentlich unter Beweis!

Paparazzi entdeckten Demi vergangene Woche während einer ihrer sportlichen Aktivitäten: In Jogginghose und mit Sonnenbrille suchte sich die 58-Jährige kurzerhand in ihrem Urlaub auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos ein Plätzchen, um ihre Muskeln und Bänder zu dehnen. Im Liegen versuchte die Dunkelhaarige ihre in die Höhe gestreckten Füße mit den Händen zu berühren. Kurz danach ließ Demi dann aber doch noch die Seele baumeln – bei einem Käffchen mit ihrer weiblichen Begleitung.

Neben dem Beintraining scheint Demi aber auch großen Wert auf regelmäßige Work-outs ihrer Bauchmuskeln zu legen. Die Fitnesseinheiten dürften sich jedenfalls ausgezahlt haben: Erst vor wenigen Tagen präsentierte die "Ghost"-Darstellerin ihre Bauchmitte mit einem sexy Schnappschuss im Bikini.

MEGA Demi Moore, TV-Bekanntheit

MEGA Demi Moore, Filmstar

Instagram / demimoore Schauspielerin Demi Moore

