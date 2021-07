Jack Fincham ist wieder auf dem Markt! Der einstige Love Island-Sieger sorgte in den vergangenen Monaten mit seinen Liebeleien für große Verwirrung: Im April hatte er zunächst seine Beziehung zu der Reality-TV-Bekanntheit Chloe Brockett öffentlich gemacht. Nur kurze Zeit später folgte das Liebes-Aus. Im Juni gab der Influencer bekannt, dass er mit der "The Only Way is Essex"-Darstellerin Frankie Sims zusammen ist. Doch offenbar war auch sie nicht die Richtige für Jack: Zwischen den beiden soll schon wieder alles vorbei sein!

"Jack und Frankie haben sich getrennt", plauderte kürzlich ein Insider gegenüber OK! Magazine aus. Das einstige Liebespaar soll sich in den vergangenen Wochen des Öfteren gestritten haben – und daraufhin die Beziehung beendet haben. Auch auf Instagram sind sich die ehemaligen Turteltauben mittlerweile entfolgt. Frankie hat sogar die gemeinsamen Pärchen-Pics mit Jack gelöscht.

Mitte Juni schienen die Briten noch total glücklich miteinander gewesen zu sein. In einem Interview mit The Sun schwärmte die Netz-Bekanntheit regelrecht von dem TV-Star. "Er hat alles, was ich mir immer gewünscht habe. Er ist in mein Leben getreten und wir haben eine großartige Zeit miteinander", drückte Frankie ihre Gefühle aus.

Anzeige

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham und Frankie Sims

Anzeige

Instagram / frankiesims Fankie Sims, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de