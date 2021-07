Dennis Schick (33) hat hehre Zukunftsträume! Der Reality-TV-Star wollte einst bei Traumfrau gesucht die große Liebe finden – und scheiterte dabei kläglich. Seit seiner Teilnahme bei dem Format hat er durch eine Magenbypass-OP insgesamt 90 Kilo abgenommen. Mittlerweile ist der Immobilienmakler wieder voll im Dating-Fieber – und hätte nichts dagegen, noch einmal an einer Kuppelshow teilzunehmen. Wie Dennis jetzt gegenüber Promiflash verriet, wäre er gern der neue Bachelor!

"Ich könnte mir ganz ehrlich vorstellen – auch wenn jetzt manche Leute lachen – den Bachelor zu machen", plauderte der Schlagersänger im Gespräch mit Promiflash aus. Er sei mittlerweile 33 Jahre alt und habe demnach schon viel Lebenserfahrung gesammelt. "Ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, dass ich in so eine Situation auch mal komme – und das wäre bestimmt eine lustige Sache", äußerte Dennis.

Eine genaue Vorstellung von seiner Traumfrau scheint der Kölner ebenfalls schon zu haben. "Also ich bin nicht so der oberflächliche Typ, dass ich jetzt so ein Mega-Model suche", meinte er. Trotzdem solle seine Zukünftige am besten viel Wert auf regelmäßiges Training legen: "Denn Sport ist einfach so unfassbar wichtig geworden in meinem Leben."

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Star

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer

Instagram / dennisschick Dennis Schick im Oktober 2020

