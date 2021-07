Große Sorge um Katharina Wagener (26)! Die Are You The One?-Kandidatin von 2020 erwartet gerade das erste Kind von ihrem Freund Kevin Yanik. Mittlerweile ist die Beauty hochschwanger und könnte jeden Moment entbinden. Im Netz hält Kathi ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Nun meldete sich ihr Liebster allerdings mit besorgniserregenden Nachrichten: Kathi ist gestürzt und musste sogar ins Krankenhaus.

Via Instagram erklärte der Muskelmann die Situation und schilderte sichtlich besorgt, was vorgefallen war. "Ich habe gerade die Kathi ins Krankenhaus gebracht, sie ist unglücklich auf den Rücken gefallen. Sie kann nicht mehr richtig auftreten", erklärte er. Der Unfall ereignete sich in der Dusche, wie Kevin weiter ausführte. "Ich hoffe natürlich, dass ihr nichts passiert ist, dass sie nichts Schlimmes hat, dass es vielleicht nur eine kleine Prellung ist."

Doch nicht nur seine verletzte Freundin macht dem einstigen "Are You The One?"-Teilnehmer Sorgenfalten auf der Stirn: Ihr ungeborenes Baby liegt nämlich zu allem Überfluss auch noch in Steißlage in Kathis Bauch. In der kommenden Wochen hätte das Paar allerdings einen Termin zur äußeren Drehung – die beiden hoffen aber, dass sich das Kind von selbst in die richtige Richtung dreht. "Egal, was man machen möchte, irgendwie ist alles scheiße. Kaiserschnitt ist nicht gut fürs Baby. Beckenendlage kann auch riskant sein, der Kopf könnte stecken bleiben. Man hört immer was anderes", meinte der Bartträger weiter.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Instagram / kevinyanik "Are You The One?"-Paar Katharina Wagener und Kevin Yanik

