Anna Maria Damm (25) setzt sich für mehr Selbstliebe ein – und macht es direkt vor! Ihren Followern präsentiert die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ungefilterte Fotos von sich. Darauf ist die Mutter einer Tochter auch mal mit einem Dehnungsstreifen oder einem Wohlfühlbäuchlein zu sehen. Mit dieser Ehrlichkeit will sie ihre Follower dazu ermutigen, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben. ”Niemand muss sich bearbeiten, jeder ist so schön, wie er ist", betont die Influencerin im Promiflash-Interview. Im Video sprechen Anna und ihre Schwester Katharina Damm über den Schönheitswahn im Netz und erklären, was hinter ihrem Aufruf zu mehr Body-Positivity steckt.

