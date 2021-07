Dieser Schmatzer blieb bei den Zuschauern nicht unbemerkt! Schon in der ersten Folge der neuen Staffel von Kampf der Realitystars hatten die Fans gebannt vor den Bildschirmen gehockt. Einer der Gründe: Loona (46) und Gina-Lisa Lohfink (34) trafen dort aufeinander, nach denen sie vor Jahren eine Fake-Beziehung geführt hatten. Doch in der Sala vereint verstanden sich die beiden Frauen bestens – und küssten sich in Folge zwei nun sogar!

In der zweiten Episode mussten die Promis um ihre Hygiene kämpfen: Im Spiel "The Masked Realitystar" ging es um ihren Wassergebrauch – bei einer Niederlage hätten sie Duschen und Co. knicken müssen. Dafür mussten sie anhand von Hinweisen einen neuen Mitbewohner erkennen. Im Laufe des Spiels konnte Loona dann einen Treffer landen. Busenfreundin Gina-Lisa freute sich mit der "Bailando"-Interpretin – und die zwei feierten den Triumph direkt mal mit einem Kuss auf den Mund!

Schon bei ihrem Aufeinandertreffen hatte es keinen Anschein gemacht, als würde zwischen den beiden noch Streit herrschen. Zumindest Loona zeigte sich mehr als begeistert über die Ankunft der vollbusigen Blondine – die wiederum wirkte noch ein wenig unterkühlt, nahm die Musikerin aber sofort in den Arm.

Anzeige

RTL2 Die "Kampf der Realitytstars"-Teilnehmer beim Spiel "The Masked Realitystar"

Anzeige

RTLZWEI Loona, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de