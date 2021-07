Hat Chethrin Schulze (29) endlich ihren Traummann gefunden? Im Jahr 2017 wollte die Influencerin sich in der Datingshow Love Island verlieben. Aber sie und ihr damaliger TV-Partner Mike Heiter (29) waren wohl nicht füreinander bestimmt. Doch von der Liebespleite ließ sich die Berlinerin nicht beirren. Ihr neues Glück versucht sie in der Sendung Mein Date, mein bester Freund & ich. Dort scheint tatsächlich jemand dabei zu sein, der es Chethrin ganz schön angetan hat!

Chethrins neuer Auserwählter heißt Alan Wey. Das Pikante: Als das Reality-TV-Sternchen in die "Mein Date"-Villa einzog, war der 35-Jährige bereits an Kandidatin Claudia vergeben. Dennoch spürte Chethrin, dass zwischen ihr und Alan der Funke übergesprungen war, verriet sie gegenüber Promiflash. "Er war nur noch dort, wo ich war, und hat mich nicht mehr aus den Augen gelassen", fiel der 29-Jährigen auf. Das mochte sie an dem einstigen Schweizer Bachelor. "Er hat mir klar und deutlich signalisiert, was er will, ohne dass wir darüber sprachen", war sie von Alan ganz angetan.

Auch Alan fiel Chethrin bei ihrer Ankunft direkt auf. "Was mir besonders gut an Chethrin gefallen hat, ist ihre Präsenz, wenn sie in einen Raum kommt", erklärte der ehemalige Schnittblumenverteiler im Promiflash-Interview. Nachdem Alan sich von Claudia trennte, können er und Chethrin offenbar wirklich nicht länger die Finger voneinander lassen. In der Vorschau zur nächsten Folge von "Mein Date" ist zu sehen, dass die beiden sich leidenschaftlich küssen.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Januar 2021

SAT.1/Richard Hübner Alan Wey, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Juli 2021

