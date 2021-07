Khloé Kardashian (37) ist ein echter Familienmensch. Vor drei Jahren bekam das Model erstmals Nachwuchs mit ihrem damaligen Partner Tristan Thompson (30) und erweiterte ihre große Familie so um ein weiteres Mitglied. Seitdem teilt die stolze Mutter immer wieder modische Schnappschüsse ihrer kleinen Tochter True Thompson (3) oder posiert mit ihren Nichten für niedliche Selfies. Jüngst postete die Unternehmerin eine weitere goldige Aufnahme mit ihren Lieben.

Kürzlich teilte Khloé den zuckersüßen Schnappschuss mit den jüngsten Mitgliedern ihrer Familie auf ihrem Instagram-Account. "Ich und meine besten Freundinnen!", schrieb die Unternehmerin zu der Aufnahme. Neben der 37-Jährigen schienen auch ihre Nichten Chicago West (3) und Penelope Disick (9) das gemeinsame Selfie mit ihrer Tante zu genießen.

Die Fans waren hin und weg von der goldigen Aufnahme. Neben Nachrichten, wie "So süß!" oder "Wunderschön" fand sich in den Kommentaren des Posts zudem eine Vielzahl an Smileys mit Herzaugen. Auch einige Bekannte des Kardashian-Jenner-Clans hinterließen nette Nachrichten unter dem Foto. So nannte die Beauty-Influencerin Justine Marjan die vier Mädels beispielsweise Engel und Khloés Schwester Kendall Jenner (25) gab dem Bild ein Like.

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Mama Khloé

Instagram / khloekardashian Penelope Disick und Khloé Kardashian im Juli 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im Mai 2021

