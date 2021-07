Tommy Dorfman (29) steht das gewonnene Selbstbewusstsein wirklich sehr gut! Erst kürzlich hatte die Tote Mädchen lügen nicht-Darstellerin ihren Fans verraten, dass sie sich selbst als Frau identifizieren und bereits seit Längerem so leben würde. Auch die geschlechtsangleichende Operation habe die Blondine bereits hinter sich gebracht, erklärte sie. Jetzt besuchte Tommy ihre erste Veranstaltung nach ihrem Coming-out und gab so ihr öffentliches Debüt als Transfrau.

Jüngst besuchte die Schauspielerin ihre erste Party seit ihrer großen Enthüllung. In Los Angeles fand das Missoma's Summer Dreaming Event statt, bei dem auch weitere Promis wie beispielsweise die Schauspielerin Camila Morrone (24) oder das Musikerinnen-Duo Aly und AJ Michalka anwesend waren. Dabei sah die Seriendarstellerin einfach umwerfend aus in ihrem langärmeligen, geblümten Kleid, das sie modisch mit einer hellrosafarbenen Handtasche und schlichten schwarzen Sandalen kombinierte. Auch eine schwarze Gesichtsmaske trug die Beauty zu ihrem Outfit, wie die Just Jared vorliegenden Fotos zeigen.

In einem Interview mit der Times hatte Tommy Klarheit über ihre Geschlechteridentität geschaffen. "Ein Coming-out wird immer als diese große Enthüllung angesehen, aber ich war nie nicht out. Heute geht es um Klarheit: Ich bin eine Transfrau. Meine Pronomen sind sie/ihr. Mein Name ist Tommy", hatte die 29-Jährige dem Magazin erklärt. Um zu sich selbst zu finden und sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen, hatte sich die "Insatiable"-Darstellerin zuvor eine kleine Auszeit gegönnt.

