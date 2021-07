Gülcan Kamps (38) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Viva-Moderatorin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps ihr erstes Kind erwartet. Das ist mittlerweile etwas größer als ein Apfel und wiegt 250 Gramm. Bis sie ihr Baby in den Armen halten kann, wird es also noch eine Weile dauern – doch die Hälfte der Schwangerschaft hat Gülcan schon geschafft!

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige ein Foto, auf dem sie liebevoll ihren Babybauch streichelt. Dazu schrieb sie: "Halbzeit." Gülcan ist in der 20. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen – und das kann sie offenbar selbst kaum fassen. "Oh mein Gott, wie schnell ging das denn?", erzählte sie in ihrer Story. Ihr gehe es gut und sie fühle sich wohl. "Ich bin zurzeit nur etwas müder als sonst", erklärte sie weiter.

Mittlerweile kann die gebürtige Lübeckerin ihr Baby schon spüren. Wie sie kürzlich auf Instagram verriet, sei es superaktiv und voller Energie. "Ich habe gelesen, dass die Babys in meiner aktuellen Phase um die 20 Stunden schlafen und vier Stunden aktiv sind. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass es bei mir genau andersrum ist", verdeutlichte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin.

