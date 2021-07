Seltene Aufnahmen von Christian Bale (47) und seiner Familie! In Hollywood gilt er als einer der erfolgreichsten Schauspieler überhaupt. Doch auch privat hat der Beau sein Glück schon lange gefunden: Im Jahr 2000 hatte er die Beauty Sibi Blažić geheiratet. Ihre Liebe krönten sie mit zwei gemeinsamen Kindern – Tochter Emmeline und Sohn Joseph. Letzterer durfte nun einen tollen Tag mit seinen Eltern verbringen: Denn Christian, seine Frau und Joseph waren nun gemeinsam im Disneyland!

Paparazzi erwischten den "American Psycho"-Darsteller nun in dem Freizeitpark. Während sein Sohn anscheinend in einer der bunten Attraktionen sitzt, schauen sich Christian und Sibi das Ganze vorerst lieber von außen an – und dokumentieren den Moment mit dem Handy. Dabei wirkt das Ehepaar total ausgelassen und erfreut sich offenbar an ihrem Nachwuchs.

Doch dann konnte Joseph seinen Vater wohl doch noch überreden, mit ihm in eine Achterbahn zu steigen. Der 6-Jährige und Christian sitzen auf einigen Schnappschüssen nämlich zusammen in einem Fahrgeschäft, welches wie der fliegende Elefant "Dumbo" aussieht. Nicht nur Jospeh, sondern auch der 47-Jährige schien dabei viel Spaß zu haben.

CelebCandidly / MEGA Christian Bale und seine Frau, 2021

CelebCandidly / MEGA Christian Bale im Disneyland, 2021

CelebCandidly / MEGA Christian Bale und sein Sohn Jospeh im Disneyland

