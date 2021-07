Das lässt Wayne Rooney (35) bestimmt aufatmen! Der ehemalige Profifußballer, der in der Vergangenheit schon oft mit angeblichen Seitensprüngen für Schlagzeilen gesorgt hatte, feierte am vergangenen Wochenende in einem Nachtklub. Am Morgen danach kursierten dann plötzlich Bilder im Netz, die ihn schlafend mit halb nackten Frauen zeigen. Er selbst betonte, dass die Aufnahmen einen vollkommen falschen Eindruck erwecken würden. Und zumindest eine Person glaubt ihm: seine Frau.

"Coleen steht voll und ganz hinter ihm und glaubt, dass er Opfer einer Intrige wurde", erklärte ein Insider jetzt gegenüber The Sun. Sie selbst befand sich mit den gemeinsamen Kindern im Urlaub, als die Bilder von Wayne und den blutjungen Models viral gingen und hat bislang auch nicht die Heimreise angetreten. Das heiße aber nicht, dass sie an der Unschuld ihres Mannes zweifelt: "Sie hat mit ihm gesprochen und unterstützt voll und ganz seine Version der Ereignisse. Sie halten felsenfest zusammen."

Der 35-jährige Brite hat bereits die Polizei eingeschaltet und erklärt, dass die Pics ohne sein Einverständnis aufgenommen wurden. Er soll eine Aussage gemacht haben. Mittlerweile ist auch ein Video aufgetaucht, das Wayne und die Girls in den frühen Morgenstunden vor dem Hotel zeigt, in dem auch die besagten Fotos entstanden sein müssen.

Getty Images Wayne Rooney im September 2017

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney

Getty Images Wayne Rooney, Fußballer

