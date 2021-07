Zwischen diesen beiden sprühten prompt die Funken! Bei Mein Date, mein bester Freund & ich lernte Single-Frau Lela Roth den einstigen Are You The One?-Kandidaten Mohamed Aidi (35) kennen. Von dem Fitnesstrainer war die 26-Jährige direkt geflasht. Auch ihr bester Freund Nik war von dem Münchner angetan. Dennoch kamen sich die beiden Turteltauben in der letzten Folge der Datingshow nicht wirklich näher. Lela verriet im Promiflash-Interview, warum sie und Mo es langsam angehen lassen!

"Mir war es wichtiger, emotional mit ihm zu connecten und ihn richtig kennenzulernen, bevor wir uns körperlich nahekommen", erklärte Lela gegenüber Promiflash. Von den anderen Love Couples in der Villa, die sich körperlich schon näher gekommen sind, wollten sich die beiden nicht beirren lassen. "Jeder geht sein eigenes Tempo", weiß die Marketing Managerin.

Dass ihr langsames Annähern für die anderen Kandidaten ein Grund war, Lela, Nik und Mo für den Rausschmiss zu nominieren, kann die Mannheimerin hingegen gar nicht nachvollziehen. Die beiden brauchen einfach noch etwas mehr Zeit zusammen, wünschte sich Lela. Doch in der kommenden Folge von "Mein Date, mein bester Freund & ich" entscheidet sich, ob Lela, Nik und Mo oder Alan Wey, Chethrin Schulze (29) und ihr bester Freund Patrick ins Finale der Show kommen und wer die Sendung verlassen muss.

Die letzte Folge von "Mein Date, mein bester Freund & ich" – am Montag, 2. August 2021, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Instagram / nik.kln Nik und Lela, Juni 2021

Instagram / motivationbymo Mohamed Aidi im Juli 2021

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich": Chethrin Schulze und Patrick

