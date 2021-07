Leni Klum (17) präsentiert ihren Fans viel Haut! Die Tochter von Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (48) trat Ende des vergangenen Jahres in die Fußstapfen ihrer Mutter und machte ihr Debüt als Model. Genau wie auch Heidi vor einigen Jahren war sie seitdem etwa schon auf dem Cover der Glamour zu sehen. Und auch in den sozialen Medien scheint Leni es ihrer Mutter immer mehr gleichzutun: Denn dort zeigt sie sich – genau wie ihre Mutter – recht freizügig.

Modelmama Heidi heizte ihren Followern auf Instagram besonders in den vergangenen Monaten immer wieder durch heiße Schnappschüsse ein, auf denen sie mitunter gar keine Kleidung trug. Leni scheint es ihr nun gleich zu tun: Nachdem sie schon im Juni ein Foto von sich teilte, auf dem sie oberkörperfrei war, zeigte sie sich nun in einem Post im Bikini. Auf dem Bild sieht man die 17-Jährige von der Seite, während sie auf einem Boot sitzt. Der pink- und orangefarbene Zweiteiler bringt ihre schmale Taille super zur Geltung. Lenis Gesicht schaut jedoch nicht direkt in die Kamera, da sie mit einem Fernglas aufs Meer hinausschaut.

"Beim Stalken meiner Nachbarn" beschrieb sie scherzhaft ihre Beschäftigung auf dem Foto. Einige ihrer Fans gingen auf die Bildunterschrift des Beitrags ein und schrieben Dinge wie: "Und wir stalken dich hier, du Wunderschöne!", in der Kommentarspalte.

Instagram / leniklum Leni Klum, 2021

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum

Instagram / leniklum Model Leni Klum im Sommer 2021

