Paris Hilton (40) will Mutter werden! Vor Kurzem machte eine Falschmeldung die Runde, dass die Hotelerbin und ihr Verlobter Carter Reum den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten – dem ist aber nicht so, wie Paris selbst bekannt gab. Trotzdem unterzieht sie sich seit Anfang des Jahres Fruchtbarkeitsbehandlungen, um schwanger zu werden. Jetzt machte die Reality-TV-Darstellerin öffentlich, wann genau sie ihren Nachwuchs plant.

"Ich warte bis nach der Hochzeit. Ich kann es gar nicht erwarten, 2022 endlich Kinder zu bekommen", verriet die "Paris For President"-Interpretin im Interview mit Entertainment Tonight. Die Hochzeit von ihr und Carter soll noch in diesem Jahr stattfinden. Für ihre zukünftige Rolle als Mama will Paris auch einiges in ihrem Leben ändern, weil sie seit jeher sehr fokussiert auf ihre Arbeit und ihr Imperium ist. "Aber wenn ich eines Tages Mutter werde, werde ich nicht mehr so ​​reisen wie aktuell. Das wäre einfach viel zu viel", schilderte sie ihre Pläne.

Paris hatte übrigens eine äußerst lustige Erklärung in ihrem Podcast parat, wie es zu den Fake-Schwangerschaftsgerüchten gekommen sein könnte. Sie hatte jüngst beim Dinner mit ihrem Verlobten Carter einen neuen Push-up-BH an. Dieser habe ihre Brüste so groß gemacht, dass ihrer Meinung nach so mancher sie für schwanger gehalten haben könnte.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

MEGA Paris Hilton, It-Girl

Getty Images Paris Hilton im Hammerstein Ballroom in New York, 2020

