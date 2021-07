Halsey (26) fühlt sich von der Presse nicht wertgeschätzt! Wegen ihrer Musik und ihres Lebens in der Öffentlichkeit bekommt die Sängerin immer wieder Anfragen für Interviews, in denen sie zudem jeweils ein neues Album oder einen neuen Song bewerben kann. Doch augenscheinlich hat die dunkelhaarige Schönheit die Nase voll von der Presse. Jetzt erklärte die Sängerin, dass sie in Zukunft keine Interviews mehr geben wolle, da sie sich nicht respektiert fühle.

Via Twitter wendete sich die frischgebackene Mama an das amerikanische Magazin Allure und warf der Frauenzeitschrift vor, ihre Person vorsätzlich nicht geachtet zu haben. "Zunächst hat euer Autor einen Schwerpunkt [...] auf meine Pronomen gelegt, und ihr habt sie absichtlich nicht respektiert, indem ihr sie in dem Artikel nicht verwendet habt", schrieb die 26-Jährige erbost in ihrem Tweet. Zudem habe der Redakteur der letzte Woche veröffentlichten Publikation eines ihrer Statements falsch wiedergegeben. Die "Eastside"-Interpretin erklärte, dass er absichtlich einen Teil ihrer Aussage verwendet habe, der genau das Gegenteil von dem ausgesagt habe, was sie eigentlich zum Ausdruck bringen wollte.

Abschließend fügte die "Without Me"-Sängerin hinzu, das Allerschlimmste an der Sache sei jedoch, dass sie dem Autor im Vorhinein im Privaten verraten habe, dass sie es hasse, mit der Presse zu sprechen, "weil ich ausgenutzt und falsch zitiert werde". Mittlerweile hat Halsey die Tweets übrigens gelöscht und das Magazin seinen Fehler eingesehen. "Wir haben dein Feedback gehört und du hast absolut recht: Wir haben es vermasselt", hatte Allure am darauffolgenden Tag auf die Nachricht der in New Jersey geborenen Beauty geantwortet.

Halsey bei der Verleihung der "MTV Movie And TV Awards" im Juni 2018

Halsey bei der Verleihung der "MTV Music Awards" im August 2019

Halsey bei den CMA Awards, 2019

