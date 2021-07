Diese Partynacht endete nicht nur für Wayne Rooney (35) böse. Der Fußballstar feierte am vergangenen Wochenende offenbar ziemlich ausgelassen in einem Klub in Manchester. Wenig später kursierten mehrere Bilder im Netz, die den vierfachen Vater schlafend neben leicht bekleideten jungen Frauen in einem Hotelzimmer zeigen. Angeblich soll Wayne mit diesen Bildern sogar erpresst worden sein. Die Folgen dieser skandalträchtigen Nacht bekommt jetzt aber nicht nur Wayne zu spüren. Eine der Frauen wurde wegen der Bilder von ihrem Verlobten verlassen!

Die 21-jährige Elise gehörte auch zu den Damen, die mit dem schlafenden Wayne abgelichtet wurden. Wie The Sun berichtet, sollen die freizügigen Fotos ihrem Partner Stuart überhaupt nicht gepasst haben. Er soll die Verlobung der beiden schon kurz nachdem die Bilder online waren, aufgelöst haben. "Stuart hat Schluss gemacht, weil das überall im Internet zu sehen ist. Das ist nicht schön", verriet ein Insider.

Weitere Konsequenzen haben Elise und ihre beiden Freundinnen aber wohl nicht zu befürchten. Wayne hatte zwar die Polizei eingeschaltet, da die Bilder ohne sein Wissen oder Einverständnis entstanden seien, doch die Untersuchungen wurden offenbar bereits beendet und der Fall von der Polizei fallen gelassen.

