Kanye West (44) braucht offenbar keinen Luxus! Der Rapper steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht und gehört weltweit zu den erfolgreichsten Musikern überhaupt. Auch als Unternehmer und Designer hat er sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht – und soll mittlerweile sogar Milliardär sein. Und obwohl sich gerade Kanye ein Leben und Saus und Braus erlauben könnte, lebt er im Moment ganz bescheiden. Nun zeigte er seinen Fans sein aktuelles Domizil: Ein kleines Zimmer ohne Fenster!

Seit einem Livekonzert am vergangenen Donnerstag wohnt Kanye im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta. Dort stellte er sein neues Werk namens "Donda" Tausenden von Zuschauern vor – und blieb anschließend gleich vor Ort, um dem Album den letzten Schliff zu verpassen. Nun bewohnt er ein minimalistisches Zimmer im Stadion, in das noch nicht einmal Tageslicht scheinen kann – und teilte ein Foto davon auf seinem Instagram-Account. Lediglich ein Bett, eine Art Kleiderschrank und einen Fernseher gibt es darin. Außerdem scheint Kanye aus einem Koffer zu leben und ein paar Gewichte für Workouts mitgebracht zu haben. Ein Koch soll ihm laut TMZ nebenbei in einer Küche der Arena Essen zubereiten.

In einem kurzfristig errichteten Tonstudio kann Kanye sich in dem Stadion künstlerisch austoben. Wie lange es jedoch dauert, bis er das Album fertigstellt, ist unklar. Das Werk soll zwar am 06. August veröffentlicht werden – jedoch verschob der Rapper das Erscheinungsdatum der Platte in den vergangenen Wochen schon mehrfach nach hinten.

Instagram / kanyewest Das Zimmer von Kanye West, 2021

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

Getty Images Kanye West, Rapper

