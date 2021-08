Für Jannik Schümann (29) muss diese Rolle befreiend und beängstigend zugleich gewesen sein. Ende vergangenen Jahres hatte der Schauspieler seine Beziehung zu dem Yoga-Lehrer Felix Kruck öffentlich gemacht. Doch bereits vier Jahre vor seinem Coming-out spielte der Blondschopf in einem Film einen jungen Mann, der sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt und sich schließlich in seinen Klassenkameraden verliebt. Jetzt sprach Jannik offen über seine erste queere Rolle.

In einem Interview mit tip Berlin erzählte der 29-Jährige, wie es für ihn war, 2016 den bisexuellen Nicholas in Jakob M. Erwas Coming-of-Age-Film "Die Mitte der Welt" zu verkörpern. "Ich dachte erst, ich kann das nicht machen, weil die Interview-Fragen alle auf meine Sexualität ausgerichtet sein würden", berichtete der Charité-Darsteller von seinen anfänglichen Zweifeln, bevor er fortfuhr: "Dann habe ich aber gedacht, ich muss das machen – weil 'Die Mitte der Welt' schon lange eines meiner Lieblingsbücher ist."

Das Besondere an seiner Figur sowie an dem Film sei seines Erachtens gewesen, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. "Es geht in diesem Film nicht um Mobbing. Es geht nie darum, dass die Familie ein Problem damit hätte. Auch die Sexualität ist nebensächlich", erläuterte Jannik. Wäre Nicholas kein Junge, sondern ein Mädchen gewesen, hätte sich laut des "Jugend ohne Gott"-Darstellers kaum etwas an dem Film verändert.

Getty Images Louis Hofmann und Jannik Schümann im Juli 2016

Instagram / jannik.schuemann Svenja Jung und Jannik Schümann im November 2016

Instagram / jannik.schuemann Jannik Schümann und Felix Kruck

