Sandra Janina (21) erlebte in ihrer neuen Wohnung eine böse Überraschung! Die einstige Love Island-Kandidatin teilt auf Social Media regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag – so hielt die Blondine ihre Fangemeinde natürlich auch in Bezug auf ein äußerst wichtiges Ereignis in ihrem Leben auf dem Laufenden: Die Reality-TV-Bekanntheit ist vor Kurzem umgezogen. Allerdings entdeckte die Influencerin nach ihrem Einzug reichlich Mängel in ihrem neuen Zuhause. Im Promiflash-Interview macht Sandra ihrem Ärger jetzt Luft!

Im Gespräch mit Promiflash erzählt Sandra, dass sie ganz und gar nicht zufrieden mit ihrer aktuellen Wohnsituation ist: "Bei meiner Wohnung ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was geht. Es wurde mir alles als funktionstüchtig verkauft, aber funktionieren tut dort nichts." So seien die Deckenleuchten kaputt, die Dusche sei erst drei Wochen nach Einzug eingebaut worden und auch die Badewanne funktioniere nicht. Das sei aber noch lange nicht alles: "Wenn ich den Ofen benutze, springt die Sicherung in der Wohnung raus und vieles mehr."

Leider kümmere sich ihre Vermieterin nicht um eine schnelle Lösung des Problems. "Meine Vermieterin sagt die ganze Zeit, sie wusste von nichts und es sei aber auch nicht ihre Aufgabe, das jetzt zu regeln", wettert die 21-Jährige. Das finde Sandra gar nicht entgegenkommend – schließlich zahle sie schon seit einem Monat die komplette Miete, von der sie nichts zurückerhalten habe.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Frühjahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de