Was ist denn in Alexander Golz (25) gefahren? Wie seine Konkurrenz sucht auch der ehemalige Bachelorette-Kandidat des vergangenen Jahres in der VIP-Version der Kuppelshow Are You The One? nach seinem Perfect Match. Während der Lockenkopf zunächst kaum für Aufsehen gesorgt hatte, zog er in der vergangenen Folge besonders bei der Matching Night alle Blicke auf sich: Alex zeigte der Gastgeberin Sophia Thomalla (31) rotzfrech den Mittelfinger!

Alex wurde in der vergangenen Entscheidungsnacht als vorletzter Kandidat aufgerufen. Ein Punkt, der dem Singleboy offenbar gar nicht gefällt – immerhin sind dann die meisten Ladys schon an seine Konkurrenz vergeben. Auf die Nachfrage von Sophia, wieso er denn so geknickt schaue, antwortete Alex: "Sind wir hier immer bei Rudis Resterampe oder was?" Und als hätte der Seitenhieb noch nicht ausgereicht, entgegnete der 24-Jährige "Guck mal hier!" und streckte Sophia eiskalt den Stinkefinger entgegen.

Die brünette Schönheit nahm den Part mit Humor und konnte Alex' Reaktion offenbar auch nachvollziehen. Bereits in der vorangegangenen Folge war der Blondschopf erst gegen Ende des Abends zum Zug gekommen. In einem Einzelinterview stellte Alex kurz darauf aber klar, dass sein Mittelfinger nicht als große Geste gemeint gewesen sei: "Ich hab ihr eigentlich nur gezeigt, dass ich hier etwas Blaues am Finger habe!" Die Lacher seiner TV-Mitbewohner waren Alex mit dieser Aktion jedenfalls sicher.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

TVNOW Alexander Golz, Bachelorette-Kandidat 2020

Robert Schmiegelt / Future Image Model Sophia Thomalla bei einem CDU-Fototermin im Juni 2021

Instagram / lifegolz Alexander Golz, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2020

