Ist Ketchup das neue Wundermittel für eine schöne Frisur? Sam Dylan (30) scheut sich nicht davor, neue Dinge auszuprobieren. In regelmäßigen Abständen überrascht der Wahl-Kölner seine Community zudem mit unvorhersehbaren Aktionen. Erst kürzlich hatte er beispielsweise sein Liebescomeback mit Freund Rafi Rachek (31) bekannt gegeben. Nun griff der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer für glänzende Haare zu einem ganz besonderen Mittel. Der Reality-TV-Darsteller wusch sich seine Locken mit Ketchup statt mit gewöhnlichem Shampoo!

In seiner Instagram-Story teilte der 30-Jährige nun einige Clips von sich, die ihn in seinem Badezimmer zeigten. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat erklärte, dass er sich gerade die Haare habe waschen wollen, er aber gar kein Shampoo mehr im Haus habe. "Ich nehme Ketchup, denn der Shampoo-Ersatz macht die Haare stark, ist gut für die Kopfhaut und der viele Zucker bringt die Haare zum Glänzen", informierte er seine Community in einem der Videos. Auch den Geruch der roten Masse hob der Dschungelcamp-Kandidat positiv hervor, denn "ich bekomme gleich schon Lust auf Pommes oder Hamburger".

Weiter erklärte Sam, dass man die Soße gründlich einmassieren müsse und das Ganze schließlich zehn Minuten einwirken lassen solle. Besonders wichtig sei zudem, ein altes T-Shirt zu tragen, falls mal etwas daneben kleckern sollte. "Ein neues Lebensgefühl für eure Haare! Versprochen", beendete der Ex-"Pocher vs. Influencer"-Kandidat seinen skurrilen Lifehack.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2021

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2021

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de