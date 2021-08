Jetzt packt auch Carina Spack (25) aus! Im Jahr 2019 lernten sich die Reality-TV-Darstellerin und Serkan Yavuz (28) in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und lieben. Etwa ein Jahr lang hielt die Beziehung der blonden Schönheit und des ehemaligen Bachelorette-Teilnehmers. Doch seit der Trennung findet der einstige Promi Big Brother-Bewohner keine guten Worte mehr für seine Verflossene. Jetzt redete auch die Promis unter Palmen-Kandidatin Klartext über ihre vergangene Beziehung.

Auf Instagram teilte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin nun einige klare Worte über ihren Ex-Freund mit ihrer Community. Sie verriet, dass sie den Weg des Rosenkrieges eigentlich nie habe gehen wollen, weil sie immer der Meinung gewesen sei, dass zwei erwachsene Menschen das untereinander klären könnten. "Ganz egal, was er sagt, was ich gemacht haben soll... ich bin nicht perfekt. Niemand ist perfekt, aber von mir gibt es keine Fotos mit anderen Männern", berichtete die 25-Jährige schließlich erbost. Außerdem verriet Carina, dass ihr einstiger Liebster in den vergangenen Monaten immer wieder versucht habe, Kontakt zu ihr aufzubauen. "Denn immer, wenn der Herr besoffen ist, ruft er an und sagt mir, wie sehr er mich doch vermisst", informierte sie ihre Follower genervt.

Erst kürzlich hatte Serkan bei Guten Morgen Deutschland knallhart über seine Ex-Freundin hergezogen. "Ich sage es immer wieder: Für mich war es gar keine Beziehung. Für mich war es rausgeschmissene Zeit", erklärte der 28-Jährige. Kurz darauf versicherte der TV-Star dann auch noch, dass Carina für ihn quasi nicht mehr existent sei.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

Instagram / carina_spack Carina Spack im Juli 2021

