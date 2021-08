Ist Alex Rodriguez (46) etwa schon über die Trennung von Jennifer Lopez (52) hinweg? Im April dieses Jahres gaben die Sängerin und der ehemalige Profisportler ihre Trennung bekannt. Die "On The Floor"-Interpretin ist mittlerweile auch schon wieder in festen Händen. Kürzlich machte sie die Beziehung zu ihrem Ex Ben Affleck (48) nach monatelangen Spekulationen offiziell. Und Alex? Der zeigte sich zuletzt verdächtig oft mit Melanie Collins. Die zwei wurden nun schon wieder zusammen erwischt.

Paparazzifotos zeigen den Baseballspieler und die NFL-Reporterin jetzt am Flughafen von Ibiza. Dort sollen sie vier gemeinsame Tage in einer luxuriösen Villa verbracht haben. Ob ihr Verhältnis freundschaftlicher oder romantischer Natur ist, lässt sich anhand der Aufnahmen nicht sagen. Sie tauschen jedenfalls keinerlei Zärtlichkeiten miteinander aus. Was womöglich daher rührt, dass sich zumindest Alex der Präsenz von Paparazzi bewusst ist. Er hält ab und an schützend seine Hand vors Gesicht.

A-Rod galt schon vor Jennifer als echter Lebemann mit einem hohen Frauenverschleiß. Und als frischgebackener Single scheint er diesem Ruf nun wieder alle Ehre zu machen. Erst vor wenigen Tagen wurde der 46-Jährige nämlich noch in Begleitung einer anderen Frau gesichtet. Vielleicht hat er also gleich mehrere Flirt-Eisen im Feuer.

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

Getty Images Melanie Collins beim NBCUniversal press day, 2016

Getty Images Alex Rodriguez bei einer Super-Bowl-Party in San Francisco im Februar 2016

