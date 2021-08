So wichtig ist die Musik für Falko Ochsenknecht (37)! Seit zehn Jahren gehört der Ole-Darsteller zum Cast von Berlin - Tag & Nacht. Mittlerweile können seine Fans ihn jedoch nicht nur auf der Mattscheibe, sondern auch am Ballermann bewundern. Falko hat sich dort längst als Sänger einen Namen gemacht. Gemeinsam mit seinem BTN-Kollegen Patrick Fabian (34) hat er gerade den Party-Song "Feiern ohne Ende" rausgebracht. Musik bedeutet Falko jedoch viel mehr als nur abfeiern...

"In meiner Kindheit war ich immer der Außenseiter", offenbarte der 36-Jährige im Promiflash-Interview. Seine Auftritte am Ballermann haben für ihn deshalb eine ganz besondere Bedeutung. "Als ich das erste Mal am Ballermann war, habe ich auch das erste Mal ein Gemeinschaftsgefühl verspürt: Man gehörte dazu, obwohl man sich gar nicht kannte", erklärte er.

Genau deshalb habe der Berliner sich auch dazu entschieden, Schlagersänger zu werden. "Ich möchte den Leuten dieses Gefühl von Gemeinschaft geben, man hat Spaß miteinander – ganz ohne Vorurteile", schilderte Falko gegenüber Promiflash seine musikalische Mission.

"Berlin – Tag und Nacht" - montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.de

Anzeige

RTL 2 Die BTN-Stars Falko Ochsenknecht und Patrick Fabian im Studio

Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht alias Ole ohne Kohle, September 2017

Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de