Wird Jessica (27) und Niklas Schröders (32) Baby im Netz zu sehen sein? Im März gaben die beiden Kuppelshow-Stars bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem versorgen sie ihre Fans fleißig mit Updates zur Schwangerschaft und gaben dabei nicht nur das Geschlecht, sondern auch den Namen ihres Babys schon bekannt. Doch werden Nik und Jessi auch nach der Geburt so viel von ihrem Töchterchen preisgeben und sie auf Social Media zeigen?

Im Promiflash-Interview erklärte Nik, dass das Thema "Kind auf Instagram" ein sehr schwieriges sei. "Die einen machen das so, die anderen machen das so. Da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Also wir lassen das auf uns zukommen. Wir haben da jetzt auch keinen Fahrplan niedergeschrieben", verriet der einstige Bachelorette-Kandidat. Jeder müsse das für sich entscheiden – er selbst habe jedoch kein Problem damit, das Kind in einem gewissen Rahmen seiner Fangemeinde auf Social Media zu präsentieren. "Damit meine ich nicht, das Kind zu vermarkten, also Kooperationen über das Kind zu machen", stellte er klar. Außerdem halte er nicht viel davon, wenn das Baby permanent oder in unpassenden Situationen gezeigt wird – wie zum Beispiel, wenn es nur eine Windel trägt.

Ob Nik und Jessi ihre Tochter Hailey Emilia ihrer Community vorstellen, wollen sie erst nach der Geburt entscheiden. Nik schließt aber nicht aus, dass sich seine Meinung bis dahin noch ändert. "Vielleicht sagt man dann, wenn man es eigentlich vielleicht zeigen wollte, dass man es doch nicht macht, weil man es gar nicht möchte", fasste der Influencer zusammen.

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder im Juli 2021

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Influencer

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden ihr Baby nach der Geburt zeigen werden? Ja, ich denke schon. Nein, das kann ich mir vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de