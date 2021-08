Chrissy Teigen (35) und John Legend (42) haben es sich gut gehen lassen! Das Paar heiratete 2013 und bekam daraufhin zwei Kinder, die sie über alles lieben. Die Eheleute blicken aber auch auf schwere Zeiten zurück: Das Model erlitt im Oktober eine Fehlgeburt – darüber hinaus bekam es einen heftigen Shitstorm, weil alte Mobbing-Tweets wieder aufgetaucht waren. Dies konnten die Turteltauben nun aber wahrscheinlich ausblenden: Chrissy und John genossen ein kinderfreies Rendezvous miteinander!

Auf Instagram teilte Chrissy eine Reihe Aufnahmen, die sie in einer glamourösen Robe zeigen – sie und ihr Mann genossen nämlich einen tollen Abend bei einer Spendengala auf Capri. "So was haben wir so lange nicht mehr gemacht, dadurch haben wir uns wieder jung gefühlt", schwärmte die 35-Jährige. Sie habe eine tolle Zeit gehabt – und das ganz ohne Alkohol.

Chrissy trinkt nämlich schon seit geraumer Zeit keinen Alkohol mehr, weil sie zuvor in einer depressiven Phase deutlich zu viel getrunken habe. "Wir hatten Spaß. Ich habe nichts getan, was ich bereuen würde und ich bin froh, dass ich mich an alles erinnern kann", freute sie sich.

Chrissy Teigen im August 2021

Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards 2020

Chrissy Teigen im November 2019

