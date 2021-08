Süße Babygrüße für Dagi Bee (26)! Die Influencerin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) verkündeten vor wenigen Tagen in einem Video, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem hagelt es Netzgratulationen – wie bei Social-Media-Stars üblich. Unter den Gratulanten ist auch ihr Kumpel Julien Bam (32). Der Hottie gratuliert seiner Freundin und Kollegin aber nicht nur zum Baby, sondern liefert auch gleich noch einen Namensvorschlag.

Auf Instagram veröffentlichte der Tänzer einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und Dagi. "Glückwunsch zu der angehenden Mama Dagi Bee. Ich wünsche euch dreien nur das Beste und natürlich, dass euer Kind Julien der Zweite heißt", schrieb Julien im dazugehörigen Bildbeitrag. Der YouTuber würde sich also wünschen, dass Dagi ihren ersten Sprössling nach ihm benennt.

Doch wie kommt dieser Namensvorschlag wohl bei den werdenden Eltern an? "Dankeschön Ju. Und das mit dem Namen... lass uns eine Münze dazu werfen", kommentierte Dagi selbst unter Juliens Beitrag. Die Beauty scheint also noch nicht so ganz überzeugt zu sein.

Instagram / julienbam Julien Bam, 2021

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Instagram / julienbam Julien Bam, YouTube-Star

