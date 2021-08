Yeliz Koc (27) hat es nicht leicht in ihrem aktuellen Zustand! Im Februar hatte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten würde. Seitdem hält sie ihre Follower in regelmäßigen Abständen über ihre fortschreitende Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt verriet die brünette Schönheit ihren Fans, dass sie in ihrem derzeitigen Zustand ständig auf die Toilette müsse.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 27-Jährige an ihre Community und teilte mit, dass ihr Baby ihr ständig auf die Blase drücken würde. Die gebürtige Hannoveranerin berichtete, dass sie am vorherigen Abend nicht gut hätte einschlafen können und "wenn ich dann immer kurz davor war, musste ich die ganze Zeit pinkeln." Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin fuhr fort, dass sie das so gar nicht von sich gewohnt sei. "Was soll ich sagen: Ich kann es nicht mehr aufhalten", erzählte die TV-Persönlichkeit weiter und fügte an, wie krass sie es doch finde, "was die Schwangerschaft mit dem Körper macht".

Auch äußerlich sind der Bachelor in Paradise-Teilnehmerin die körperlichen Veränderungen der immer näher kommenden Entbindung anzusehen, wie Yeliz selbst auffiel. Nicht nur einen kugelrunden Bauch trägt die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) zur Schau, sondern auch ihre Extrakilos sind der werdenden Mutter anzusehen. "Ich sehe gerade anhand dieser Story, wie viel ich zugenommen habe", informierte sie ihre Fans.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

