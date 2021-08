Elena Miras (29) ist beunruhigt! Eigentlich hatte die ehemalige Love Island-Kandidatin am vergangenen Wochenende allen Grund zur Freude: Sie feierte den dritten Geburtstag ihrer Tochter Aylen. Die stolze Mutter legte sich für diesen besonderen Anlass richtig ins Zeug – und veranstaltete für ihre Kleine eine Party unter dem Motto des Disney-Hits Frozen. Wenige Tage nach der Sause ist die Reality-TV-Darstellerin allerdings total besorgt: Elena hat sich eine Verletzung zugezogen!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Influencerin nun total bedrückt. "Gestern habe ich mich verletzt beim Duschen, hier am Schlüsselbein", berichtete sie. Elena habe sich falsch bewegt und habe daraufhin gespürt, dass mit ihrem Körper etwas nicht in Ordnung sei. Über Nacht sei ihr Schlüsselbein dann auch noch angeschwollen. "Ich habe echt Schmerzen und ich kann mich kaum anziehen", meinte die 29-Jährige.

Zuletzt hatte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im vergangenen Juni über gesundheitliche Probleme geklagt: Nachdem sie mit ihrem Töchterchen in einem italienischen Restaurant eine Pizza gegessen hatte, mussten die beiden eine Nacht im Krankenhaus verbringen. "Wir hatten eine Lebensmittelvergiftung", erklärte die gebürtige Schweizerin damals in ihrer Instagram-Story.

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen, 2021

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

