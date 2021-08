Laura Maria Rypa (25) braucht einfach mal etwas Zeit für sich selbst! Eigentlich teilt die Ex-Freundin von Pietro Lombardi (29) viel mit ihrer Community. Doch in den vergangenen Wochen fiel den Followern auf, dass sich die Influencerin immer weniger zu Wort meldete. Jetzt verriet sie auch den Grund, wieso sie zuletzt so wenig auf Social Media postete. Der Webstar kämpft aktuell gegen eine kleine Essstörung an.

In einer Q&A-Runde in ihrer Instagram-Story sprach die Blondine über ihre Social-Media-Abwesenheit. Als ein Abonnent sie nach ihrem aktuellen Gewicht fragte, erklärte sie zunächst, dass sie der Meinung sei, dass man andere Menschen nicht auf deren Figur ansprechen sollte. "Ich bin ehrlich, ich habe in den letzten Wochen extrem viel abgenommen", verriet die Beauty schließlich. "Ich [habe] gerade eine kleine Essstörung", gestand Laura, versicherte jedoch, dass es langsam wieder besser werde.

Auch auf die Frage, wieso sie sich in der vergangenen Zeit allgemein so selten bei ihrer Community gemeldet habe, hatte die Web-Bekanntheit eine simple Antwort. "Ich weiß und irgendwo tut es mir auch leid, aber Instagram ist halt nicht die reale Welt", begann sie zu berichten. Laura erklärte, dass sie so viel wie möglich aus ihrem Leben privat halten wolle und deswegen momentan ihre Zeit lieber ohne Handy verbringe. "Ich versuche aber, mich wieder öfters zu melden", versprach die 25-Jährige dann doch noch.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Mai 2021

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2021

