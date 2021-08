Jeden Abend muss Hilaria Baldwin (37) eine ganze Rasselbande zu Bett bringen! Im Jahr 2012 gaben sich die US-Amerikanerin und Alec Baldwin (63) das Versprechen auf immer und ewig. Seitdem machten sie ihr Familienglück mit sage und schreibe sechs Kindern perfekt, die zwischen 2013 und 2021 zur Welt kamen. Doch das Leben als Mutter einer Großfamilie ist nicht immer leicht, wie Hilaria regelmäßig auf Social Media zeigt. Jetzt teilte die Podcasterin einen chaotischen Schnappschuss von ihrer allabendlichen Zu-Bett-geh-Routine.

Auf Instagram teilte die 37-Jährige ein Bild, auf dem sie mit ihren sechs Kindern im Bett lag. "Mein nächtliches Baldwinito-Chaos", schrieb die Yogalehrerin zu dem Foto. Auch ihr Mann kommentierte die Aufnahme und bestätigte damit das abendliche Durcheinander. "Es ist tatsächlich so", schrieb der "Beetlejuice"-Darsteller. Offenbar gefiel den Fans dieser Einblick in den Alltag der in Boston geborenen Beauty dennoch sehr gut, denn unter dem Post fanden sich schnell viele positive Kommentare. "Die beste Art von chaotischem Leben ist hier zu sehen", schrieb beispielsweise eine Userin.

Erst kürzlich hatten die Fans noch spekuliert, ob Hilaria wirklich die Mutter ihrer sechs Kinder sei. Einigen Followern der Autorin fiel nämlich auf, dass die Baldwin-Rasselbande ihrer Mutter gar nicht ähneln. "Ich weiß, ich weiß, ihr Spürhunde. Meine Haut ist dunkler und die meiner Kinder ist heller. Trotzdem sind sie meine Kinder", schrieb die dunkelhaarige Schönheit zu den wilden Vermutungen und fügte hinzu, dass ihre Abonnenten offenbar zu viel Zeit hätten.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im August 2021

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im August 2021

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern auf der "Boss Baby 2"-Premier im Juni 2021

