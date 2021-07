Hilaria Baldwin (37) ist in Sachen Stillen immer für einen Witz zu haben. Vor neun Jahren gab die in Massachusetts aufgewachsene Beauty ihrem Mann Alec Baldwin (63) das Jawort. Seitdem hat das Paar sein Glück über die Jahre mit sechs Kindern perfekt gemacht. In ihr teils chaotisches Leben als Vollzeit-Mama gibt die Yogalehrerin immer wieder humorvolle Einblicke. Jüngst veröffentlichte Hilaria einige lustige Schnappschüsse von sich, während sie ihre Kinder stillte.

Am Mittwoch teilte die 37-Jährige einige niedliche Momentaufnahmen mit ihrer Community auf Instagram. Der wahre Star der Schnappschüsse war allerdings Hilarias im September des vergangenen Jahres geborener Sohn Eduardo, der sich mit seiner Schwester María Lucía um Mamas Muttermilch stritt. "Die Schlange an der Milchbar ist lang", scherzte die Yogalehrerin, bevor sie weitere Momentaufnahmen teilte, die verdeutlichen, wie hart es im Kampf um Nahrung zuging. "Es wird auch etwas gedrängelt", kommentierte sie ein Foto ihrer beiden Babys, auf dem MariLu energisch versuchte, sich an ihrem Bruder vorbeizudrängeln.

Dass die Podcasterin ihre Rolle als "Milchbar" mit Humor nimmt, zeigt die dunkelhaarige Schönheit immer wieder. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht die Autorin Eindrücke aus ihrem Mutterdasein, etwa wenn sie zwei Säuglinge gleichzeitig stillt. Erst kürzlich hatte Hilaria zudem ein amüsantes Foto gepostet, auf dem sie ihren im Buggy sitzenden Sohn stillte.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem Baby im Juli 2021

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren beiden Kindern Lucía und Eduardo im Juli 2021

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren beiden Kindern Lucía und Carmen im Juli 2021

