Jasmin (42) und Willi Herren (✝45) waren kurz vor seinem Tod offenbar gar nicht getrennt – das behauptet jetzt zumindest die Witwe des Schlagersängers! Rund zwei Monate bevor die rheinische Frohnatur auf tragischer Art und Weise ums Leben kam, hatten die Herrens ihr endgültiges Beziehungs-Aus verkündet. Doch schenkt man einem aktuellen Interview von Jasmin Glauben, führten sie damals die Öffentlichkeit offenbar an der Nase herum!

Im Gespräch mit dem TV-Magazin Red überraschte Jasmin gerade erst mit folgendem Statement: "Die Wahrheit über die Trennung ist, die Bombe muss ich jetzt platzen lassen: Willi und ich haben gelogen. Wir hatten nicht vor, uns zu trennen. Weil wir uns selber einen neuen Weg überlegen wollten." Tatsächlich hätten die Eheleute außerdem vorgehabt, sich ein gemeinsames Häuschen auf Mallorca zu suchen.

Eine gemeinsame Zukunft also? In dem Fernsehbeitrag zeigte Jasmin zusätzlich einen Clip, den ihr Willi nur einen Tag vor seinem Tod geschickt haben soll. Darin sitzt der Entertainer auf seiner Couch in der Wohnung, in der er nur Stunden später starb, und richtet liebevolle Worte an seine Frau: "Ich hoffe, dass wir beide auf ewig und ewig zusammen bleiben." Die Aufnahme soll beweisen, dass das Paar zuletzt nie so richtig getrennt gewesen sei.

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night in Köln im Dezember 2019

Anzeige

TVNOW Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de