Hat Sarah Engels (28) momentan Heißhunger auf bestimmte Leckereien? Die ehemalige DSDS-Finalistin und ihr Mann Julian (28) dürfen in wenigen Monaten ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Mittlerweile hat die Sängerin bereits die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft überstanden – und auch ihr Baby kann sie inzwischen schon spüren. Doch hat Sarah während ihrer anderen Umstände Gelüste auf bestimmte Mahlzeiten? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Influencerin davon, dass sie momentan keine bestimmten Gelüste habe. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft sei das viel extremer gewesen. "Ich weiß noch, einmal waren wir im Hotel und da hatte ich mitten in der Nacht so Durst auf Sprudelwasser mit Zitrone und Basilikum und Eiswürfel", erinnerte sich Sarah. Auch auf die türkische Spezialität Börek habe sie nicht verzichten können. "Wir sind durch Berlin gefahren und mussten an fünf oder sechs Bäckereien anhalten, weil meine Frau wollte mittags Börek haben", erzählte Julian lachend.

Im vergangenen Juli hatte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin schon einmal durchblicken lassen, dass sie viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung legt – auch bei ihrem Sohn Alessio Lombardi (6). "Wir achten darauf, dass er viel Obst und Gemüse isst und eine warme Mahlzeit am Tag hat", verriet sie gegenüber Bunte.

Anzeige

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de