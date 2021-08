Prinzessin Eugenie (31) hat sich für Herzogin Meghan (40) etwas ganz Besonderes überlegt! Am vergangenen Mittwoch feierte die Frau von Prinz Harry (36) ihren 40. Ehrentag. Zu diesem Anlass veröffentlichte sie erstmals seit der Geburt ihrer Tochter Lillibet Diana ein Video von sich. In dem Clip forderte die gebürtige US-Amerikanerin 40 Promis dazu auf, 40 Minuten zu opfern, um Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu helfen. Eugenie schien von dem neuen Charity-Projekt begeistert zu sein – und nahm sich Meghans Geburtstagswunsch an!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete die 31-Jährige jetzt, dass sie an der Kampagne ihrer Schwägerin mitwirken wolle. "Um Meghans 40. Geburtstag zu feiern, spende ich 40 Minuten Mentoring, um Frauen beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu unterstützen", ließ sie verlauten. Darunter appellierte Eugenie an ihre Follower, sich ebenfalls für das Projekt einzusetzen: "Wenn Sie können, schließen Sie sich mir an und engagieren sie sich 40 Minuten lang für die Community."

Auch die anderen Mitglieder der britischen Königsfamilie gratulierten der ehemaligen Schauspielerin selbstverständlich zu ihrem Ehrentag: So richtete Queen Elizabeth II. (95) beispielsweise auf Twitter ein paar liebe Worte an die Frau ihres Enkels. Unter einigen Schnappschüssen von Meghan notierte sie: "Ich wünsche der Herzogin von Sussex alles Gute zu ihrem heutigen Geburtstag."

archewell.com Herzogin Meghan im August 2021

Getty Images Prinzessin Eugenie an ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

