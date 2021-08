Da hat sich Prinz Harry (36) einen kleinen Spaß erlaubt! Herzogin Meghan feierte am 4. August ihren vierzigsten Geburtstag – anlässlich dieses besonderen Tages meldete sie sich in einem neuen Video bei ihren Fans. Mit Schauspielerin Melissa McCarthy (50) sprach sie dabei über ein neues Charity-Projekt. Doch am Ende des Clips rückten die Damen in den Hintergrund – als Ehemann Harry plötzlich auf der Bildfläche erschien.

Melissa prustete los vor Lachen, als der Familienvater auf einmal draußen vor dem Fenster auftauchte und seine Jonglierkünste vorführte. Auch Meghan musste lachen, als ihr der witzige Störenfried auffiel, wie in dem Clip auf der offiziellen Internetseite ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell zu sehen ist. Über diesen kurzen Anblick dürften sich die Fans der Blaublüter freuen – denn auch Harry zeigt sich seit ihrem Rückzug vom britischen Königshof nur noch sehr selten.

Die Fans hatten eigentlich vor allem gehofft, mit Meghans jüngstem Auftritt auch einen ersten Blick auf ihr Töchterchen Lilibet Diana werfen zu können. Doch von Letzterer und ihrem älteren Bruder Archie Harrison (2) ist nichts zu sehen – oder etwa doch? Ein kurzer Schwenk der Kamera zeigt vier Bilderrahmen. Auf einem Foto scheint Harry einem Säugling auf die Stirn zu küssen, ein weiteres zeigt ein Kind in Archies Alter.

Anzeige

archewell.com Prinz Harry im August 2021

Anzeige

archewell.com Herzogin Meghan im August 2021

Anzeige

Getty Images Archie Harrison, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de