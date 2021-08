Kürzlich gab Lizzo (33) im Netz bekannt, sie würde ein gemeinsames Kind mit Schauspieler Chris Evans (40) erwarten. Es fing alles an, als die Sängerin dem "Captain America"-Darsteller betrunkene Nachrichten schickte. Der nahm das Ganze mit viel Humor und schrieb sogar zurück. Mit ihrem neuen Video traf sie nun scheinbar wieder genau den Humor des Marvel-Stars. Chris meldete sich kurz darauf nämlich erneut per Direktnachricht bei ihr.

Er schrieb als Reaktion auf Lizzos TikTok: "Hi! Ich habe gerade von unserem Wonneproppen gehört. Meine Mutter wird so glücklich sein." In dem Video hatte die "Truth Hurts"-Interpretin stolz verkündet, sie würde ein "Little America"-Baby bekommen. Ihr angeblicher Baby-Daddy schrieb in einer weiteren Nachricht: "Aber versprich mir, dass es keine Gender-Reveal-Party geben wird." Mit dieser Antwort beweist Chris erneut Humor, was auch bei den Fans gut ankommt.

Die Grammy-Gewinnerin postete daraufhin ein TikTok-Video mit Chris' Reaktion, in dem sie voller Freude verkündete, dass sie sich so gerade die Unterhaltszahlungen für ihr Kind gesichert hat. Jetzt sei sie nur noch auf der Suche nach einem passenden Namen für ihr Baby. Fans schickten ihr bereits fleißig Vorschläge. Ein Fan schrieb: "Ihr könnt das Baby Erica nennen, denn man kann 'America' nicht ohne 'Erica' schreiben."

YouTube / ACE Universe Chris Evans, Schauspieler

Instagram / lizzobeeating Lizzo, 2021

Getty Images Chris Evans bei den Oscars 2019

