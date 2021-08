Hat Promi Big Brother die Zuschauer schon in seinen Bann gezogen? Am Freitagabend begrüßte der Große Bruder seine diesjährigen Promi-Schützlinge. Die Kandidaten bezogen ihr neues Zuhause im TV-Weltraum und kämpften kurz darauf bereits um den Einzug in den Luxusbereich des Fernsehknasts. Doch verfolgten die Fans das Raumschiff-Spektakel überhaupt vor den Bildschirmen? Die Auftaktfolge performte etwas schwächer als im vergangenen Jahr.

Den Einzug von Ikke Hüftgold (44) und Co. sahen im vergangenen Jahr satte 1,88 Millionen Zuschauer und Sat.1 erreichte damit einen starken Marktanteil von 17,7 Prozent in der Zielgruppe. Laut dwdl schalteten dieses Jahr weniger Zuschauer ein. Die ersten Szenen mit Eric Sindermann (33), Ina Aogo (32), Rafi Rachek (31) und Co. sahen "nur" 1,6 Millionen Zuschauer. Auch der Marktanteil fiel etwas schwächer aus als 2020 – und lag bei 14,3 Prozent. Insgesamt entpuppte sich das Format aber dennoch als Quotensieger in der Primetime.

Die Promiflash-Leser sind aktuell noch etwas verhalten, was die kommenden Sendungen angeht. In einer Umfrage erhofften sich 62,5 Prozent der Teilnehmer (Stand: Samstag, 10:45 Uhr) noch etwas mehr Unterhaltung. Die übrigen 37,5 Prozent der 1.091 Teilnehmer waren hingegen schon voll überzeugt. Sie stimmten für: "Richtig gut! So kann es gerne weitergehen!"

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

"Promi Big Brother"-Bewohner Eric Sindermann

Michelle Gwozdz bei "Promi Big Brother"

Influencerin Ina Aogo

