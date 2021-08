Da staunten Diogo Sangre und Tommy Pedroni nicht schlecht! Bei Are You The One – Reality Stars in Love hatten beide recht schnell ein Auge auf eine der Single-Damen geworfen. Doch dann holte sie plötzlich ihre Vergangenheit ein, denn: Vanessa Mariposa, mit der sie beide bei Ex on the Beach geflirtet hatten, zog in die Villa. Gegenüber Promiflash gab Diogo zu: Besonders wohl hat er sich in dem Moment nicht gefühlt.

Im Promiflash-Interview verriet er, dass Vanessas Einzug ihn gleichermaßen schockiert wie überrascht hat. Er habe einfach nicht damit gerechnet, in diesem Format auf sie zu treffen. "Es ist natürlich auch eine unangenehme Situation, weil eine Frau reinkam, mit der ich mich gut verstehe und Kontakt hatte und dann sitze ich da mit einer anderen Frau", führte er weiter aus. Diese "andere Frau" war Aurelia Lamprecht, mit der er seit Folge eins anbandelt.

Doch zuletzt kriselte es gewaltig zwischen den beiden: Die Love Island-Beauty scheint gefühlsmäßig schon weiter zu sein als Diogo. Er gab ihr allerdings zu verstehen, dass er noch nicht einschätzen könne, ob er eine Beziehung mit ihr will. Stattdessen wollte er auch noch andere Kandidatinnen kennenlernen. Ob er nun eine Charme-Offensive bei Vanessa startet? Der hatte er nämlich schon bei "Ex on the Beach" verraten, dass er sich mit ihr etwas Ernstes vorstellen könnte.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Star

