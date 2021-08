Endlich ist es so weit! Anfang des Jahres gab der Streamingdienst Amazon Prime die ersten Infos über die mit Sehnsucht erwartete Herr der Ringe-Serie bekannt. Es soll sich um ein Prequel zu "Der Hobbit" und "Herr der Ringe" handeln! Nun verrät das Portal zudem den Starttermin der Serie – und gibt den Fans zunächst keinen Grund zur verfrühten Freude: Die neue Fantasy-Serie soll erst im kommenden Jahr zu sehen sein!

Die bisher titellose Amazon-Original-Serie soll in gut einem Jahr für Kunden des Onlineportals abrufbar sein. Die "Herr der Ringe"-Serie wird nämlich am 2. September 2022 ihre internationale Premiere feiern! Im neuen Fantasy-Universum sollen sich die Charaktere in einer Epoche etwa tausend Jahre vor den Geschehnissen der Filme befinden. Dabei stehe wieder einmal der Kampf gegen das Böse im Fokus.

Die Dreharbeiten der ersten Staffel seien nach Informationen der Macher des Spin-offs am 2. August beendet worden. Außerdem wurden ein erstes offizielles Foto zum Film und die Namen der Hauptdarsteller publik gemacht! Allerdings dürfte der Cast gerade in Deutschland nur eingefleischten Filmfans etwas sagen: Die Hauptfiguren werden nämlich unter anderem von Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry und Nazanin Boniadi dargestellt.

