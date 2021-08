Josephine Welsch (29) und Robert Dallmann geben ihr Liebes-Aus bekannt. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund kamen im Jahr 2016 zusammen. Es schien, als fanden die beiden ihren Partner fürs Leben. Ihr großes Liebesglück krönten sie mit ihren drei gemeinsamen Kindern. Doch jetzt verriet Josephine aus heiterem Himmel. Sie und Robert beenden ihre Beziehung. In einem emotionalen Statement wandte sich die 29-Jährige an ihre Fans: "Egal, wie schön es manchmal aussieht oder sich sogar anfühlt, haben wir für uns festgestellt, dass wir uns gegenseitig was vorgemacht haben."

