An Sarina Nowaks (27) mittlerweile ziemlich ausgefeilte Kunst, sich selbst und vor allem ihre sexy Kurven perfekt in Szene zu setzen, kommen so schnell wohl nur die wenigsten heran! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die nach ihrer Zeit bei der Castingshow einige Kilo zugelegt hat und inzwischen als erfolgreiches Curvy-Model arbeitet, ist im Netz bekannt für ihre aufreizenden Schnappschüsse. Diesmal im Mittelpunkt des Interesses: Sarinas Dekolleté!

Auf Instagram stellte die Wahlamerikanerin kürzlich ein Bild online, das natürlich ihr wunderschönes Gesicht zeigt, aber auch ihren Ausschnitt in den Fokus rückt. Prompt bekam Sarina begeisterte Rückmeldung in Form von Fan-Kommentaren. "Wow, da will man nicht wegsehen!" oder auch "So hot! Mein Bildschirm brennt schon", hieß es dort beispielsweise.

Während der Fokus bei diesem Schnappschuss eindeutig auf Sarinas frontalem Oberkörper liegt, setzte sie wenige Tage zuvor auch ihre heiße Kehrseite in Szene. Mit dem Ausblick Santorinis im Hintergrund posierte sie im Urlaub lasziv auf einem Hausdach.

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Model

Instagram / sarinanowak Ex-GNTM-Star Sarina Nowak

