Und weiter geht der Promi-Expressversand bei Kampf der Realitystars! Kaum ein Format versammelt so viele TV-Bekanntheiten auf einem Fleck wie diese Show. Jede Woche kommen zwei Neuzugänge und zwei werden abends zur "Stunde der Wahrheit" wieder gekickt. Der Cast besteht insgesamt aus 25 Teilnehmern. In Folge vier mussten Walther (61) und Evil Jared Hasselhoff (50) das Feld räumen. Nun gibt es am Anfang von Folge fünf schon wieder Frischfleisch. Eins haben die beiden Nachzügler gemeinsam – sie zeigen gerne viel Haut.

Wie der Trailer der fünften Episode von "Kampf der Realitystars" zeigt, ziehen diese Woche die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Julia Jasmin Rühle (34) und der einstige DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (39) in die Sala. Schnell fällt auf, dass beide ihre Badebekleidung lieber knapp mögen. "Ich werde alles geben und hoffe, dass ich damit überzeugen kann und der Rest steht in den Sternen", erklärte JJ auf Instagram.

Für Julia ist es das erste TV-Format, in dem man sie nach ihrem schweren Autounfall vor einigen Wochen sieht. Die Dreharbeiten fanden aber vor dem schrecklichen Ereignis statt. Nachdem sie aus Thailand zurückgekehrt war, krachte sie mit ihrem Auto auf der A11 in eine Planke – das Auto überschlug sich.

RTL2 Julia Jasmin Rühle, Laienschauspielerin

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Star

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

