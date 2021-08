Bei Faisal Kawusi (30) purzeln die Kilos! Bereits vor einigen Monaten war sich der Komiker sicher: In Sachen Gewicht muss sich in seinem Leben etwas ändern. Das gesunde Maß sei längst überschritten und der ehemalige Let's Dance Kandidat will wieder so richtig in Form kommen – immerhin seien die 178 Kilo auf der Waage eine ordentliche Zahl. Seit Anfang dieses Jahres ist Faisal nun schon fleißig am Abnehmen – mit Erfolg: Jetzt meldete er sich mit einem erfreulichen Update!

Via Instagram verkündete Faisal stolz, dass er seit Januar dieses Jahres schon 21 Kilo abgespeckt hat. Zum Beweis teilte der Comedian eine Collage, welche die enorme Gewichtsreduktion auch verdeutlicht. Doch wie hat der 30-Jährige das nur geschafft? "Ich sehe ganz oft Leute, die von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Leben umkrempeln", verriet er seinen Fans. Das sei bei ihm jedoch nicht der Fall gewesen: "Am Anfang hab ich einfach Sport gemacht, einfach nur das. Sonst ist die Ernährung gleich geblieben." Nach und nach sei die gesunde Ernährung mit ins Spiel gekommen.

Doch auch wenn Faisal in seinem Alltag zum Großteil auf Süßigkeiten und Co. verzichtet, muss die ein oder andere Leckerei auch mal drin sein: "Ab und zu gönn ich mir auch einen Döner oder Burger, weil Essen bedeutet für mich auch Lebensqualität!" Der wichtigste Punkt sei ohnehin, dass man seine Motivation und das Ziel nicht aus den Augen verliert.

Faisal Kawusi, TV-Star

Faisal Kawusi 2018 in Köln

Faisal Kawusi

