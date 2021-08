Demi Lovato (28) liebt ihre Mutter über alles! Im Laufe des vergangenen Jahres fand der Popstar endlich zu sich selbst. So verkündete die "Wouldn’t Change a Thing"-Interpretin beispielsweise im Mai, dass sie sich als non-binär definiere. Bei diesem Selbstfindungsprozess war ihre Mutter Dianna de la Garza (59) immer an ihrer Seite. Nun feierte die Filmproduzentin ihren 59. Geburtstag und wurde von ihrer vielfach begabten Tochter mit einigen lieben Worten überrascht.

Auf Instagram teilte der "Camp Rock"-Star nun einen süßen Geburtstagspost für seine Mutter. "Ganz im Ernst: Zu sehen, wie du dich entwickelst und zu der Frau wirst, die du heute bist, war meine Lieblingsbeschäftigung in unserer Beziehung", begann sie zu erzählen und fuhr fort, dass Dianna sie jeden Tag aufs Neue erstaunen würde. "Ich würde nichts an unserer Beziehung ändern, und ich bete, dass die Welt dir heute so viel Liebe zeigt, wie du es verdienst, denn du, Madame, verdienst genau das – die Welt", erzählte das Gesangstalent weiter.

"Ich liebe dich so sehr, dass ich keine Worte habe, und so dankbar, dass ich dich bei mir habe, weniger als Mutter, mit der ich aufgewachsen bin, sondern mehr als beste Freundin im Erwachsenenalter", versicherte Demi abschließend. Prompt kommentierte auch das Geburtstagskind selbst unter dem Post. "Oh mein Gott, so viel Lob habe ich doch gar nicht verdient. [...] Ich kann dir nicht genug für diese schönen Worte danken", schrieb Dianna unter die Momentaufnahmen.

Instagram / ddlovato Demi Lovatos Mutter Dianna De La Garza

Instagram / ddlovato Demi Lovato und ihre Mutter Dianna im Oktober 2019

Instagram / ddlovato Dianna de la Garza und Demi Lovato

